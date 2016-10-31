С.Вакарчук потрапив у землетрус в Італії
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Лідер української групи "Океан Ельзи Святослав Вакарчук повідомив, що став свідком потужного землетрусу в Італії, який стався в неділю, передає УНН з посиланням на Тwitter виконавця.
“Не кращий будильник — прокинутися від землетрусу. Але, слава богу, у нас все в порядку. Тримаємо кулаки за всю Італію,” — написав музикант в соцмережі.
Нагадаємо, що потужний землетрус було зафіксовано в центральній Італії. Національний інститут геофізики і вулканології Італії повідомив, що магнітуда склала 6,1. Епіцентр землетрусу знаходився на глибині 10 км. Підземні поштовхи відчувалися, в тому числі, у Флоренції та Римі.
Раніше на цьому тижні в Італії сталися три землетруси магнітудами 5,5, 6,1 і 4,6.