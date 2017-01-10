С.Ребров рассказал о ближайших планах "Динамо"

"За работой соскучился, хотя я не могу сказать, что во время отпуска вообще ничего не делал. Думаю, что любой тренер, любой игрок может отдохнуть, поваляться на пляже дней пять, максимум неделю, а потом начинается так называемый активный отдых", - сказал С.Ребров.

Также он отметил работу во время подготовительных сборов к сезону, во время которого нельзя ничего упустить.

Подготовительные сборы это очень ответственный момент. Ранее, во время моей игровой карьеры, считалось, что на сборах важно заложить фундамент функциональной готовности, постараться донести им, как быть командой на поле, какая у кого роль и как ее правильно выполнять. А дать большой кусок физической работы - это, наверное, очень просто", - подчеркнул он.

Кроме того, С.Ребров подчеркнул, что во время сборов в Испании, дубль "Динамо" будет иметь шанс попасть в "основу" команды.

"Мы постоянно работаем над тактикой, но в последнее время нас покинули много иностранных исполнителей. Впрочем, сейчас во всех командах Украины похожая ситуация, и шанс себя проявить предоставляется молодым ребятам, у которых есть желание работать и стремление учиться. Мы тоже все надеемся на наших дублеров и будем давать им возможность себя показать. В Испании они будут базироваться недалеко от первой команды, и мы планируем пересматривать каждую их игру, а также некоторые тренировки. В случае необходимости, всегда можем привлечь к работе с "основой" нужного нам исполнителя. Что касается новичков на сборах, на данный момент могу назвать фамилию Романа Яремчука. Что касается других ребят сейчас решаем", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, "Динамо" проведет спарринг с самым титулованным клубом Болгарии.