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С.Ребров розповів про найближчі плани "Динамо"

С.Ребров розповів про найближчі плани "Динамо"

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 січня. УНН. Головний тренер "Динамо" Сергій Ребров в інтерв'ю газеті "Команда" розповів про плани на підготовчий період та другу частину сезону, передає УНН з посиланням на прес-службу киян.

"За роботою скучив, хоча я не можу сказати, що під час відпустки взагалі нічого не робив. Думаю, що будь-який тренер, будь-який гравець може відпочити, повалятися на пляжі днів зо п'ять, максимум тиждень, а потім починається так званий активний відпочинок", - сказав С.Ребров.

Також він відзначив роботу під час підготовчих зборів до сезону, під час якого не можна нічого проґавити.

Підготовчі збори це дуже відповідальний момент. Раніше, під час моєї ігрової кар'єри, вважалося, що на зборах важливо закласти фундамент функціональної готовності, постаратися донести до них, як бути командою на полі, яка у кого роль та як її правильно виконувати. А дати великий шматок фізичної роботи – це, напевно, дуже просто", - наголосив він.

Крім того, С.Ребров підкреслив, що під час зборів в Іспанії, дубль "Динамо" матиме шанс потрапити до "основи" команди.

"Ми постійно працюємо над тактикою, але останнім часом нас залишили багато іноземних виконавців. Утім, зараз у всіх командах України схожа ситуація, й шанс себе проявити надається молодим хлопцям, у яких є бажання працювати та прагнення вчитися. Ми теж усі сподіваємося на наших дублерів, і будемо давати їм можливість себе показати. В Іспанії вони будуть базуватися недалеко від першої команди, й ми плануємо переглядати кожну їхню гру, а також деякі тренування. У разі необхідності, завжди можемо залучити до роботи з «основою» потрібного нам виконавця. Що стосується новачків на зборах, на даний момент можу назвати прізвище Романа Яремчука. Стосовно інших хлопців зараз вирішуємо", – підкреслив він.

Як повідомляв УНН, “Динамо” проведе спаринг із найтитулованішим клубом Болгарії.

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