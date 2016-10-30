С.Полторак призвал руководство ВСУ модернизировать казармы

"Поставил задачу руководству оборонного ведомства и Генерального штаба ВС Украины изменить подходы к подготовке существующего жилищно-казамернного фонда и строительства нового", - отметил он.

"Есть отойти от советского подхода к этому вопросу. Нужно искать новые формы строительства и размещения подразделений, которые возвращаются в пункты постоянной дислокации ", - отметил министр обороны.

Также он подчеркнул, что особенно это касается бригад, которые были недавно созданы и сейчас вернулись из района проведения АТО.

"Военнослужащие почти год воевали в сложных условиях, наш долг - обеспечить их всем необходимым", - добавил С.Полторак.

Как сообщал УНН, Министр обороны Украины дал задание командирам всех уровней обеспечить своевременную доставку вещевого обеспечения частям, особенно тех, которые дислоцируются в зоне АТО.