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С.Полторак закликав керівництво ЗБУ модернізувати казарми

С.Полторак закликав керівництво ЗБУ модернізувати казарми

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак поставив нове завдання керівництву оборонного відомства та Генштабу ЗСУ по будівництві модерного житлово-казамернного фонду. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Поставив завдання керівництву оборонного відомства та Генерального штабу ЗС України змінити підходи до підготовки існуючого житлово-казамернного фонду та будівництва нового,” — зауважив він.

“Маємо відійти від радянського підходу до цього питання. Потрібно шукати нові форми будівництва та розміщення підрозділів, які повертаються в пункти постійної дислокації,” — зазначив міністр оборони.

Також він наголосив, що особливо це стосується бригад, які були нещодавно створені і зараз повернулися із району проведення АТО.

“Військовослужбовці майже рік воювали у складних умовах, наш обов’язок — забезпечити їх усім необхідним,” — додав С.Полторак.

Як повідомляв УНН, Міністр оборони України дав завдання командирам усіх рівнів забезпечити своєчасну доставку речового забезпечення до частин, особливо тих, які дислокуються у зоні АТО.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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