С.Полторак закликав керівництво ЗБУ модернізувати казарми
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Міністр оборони України Степан Полторак поставив нове завдання керівництву оборонного відомства та Генштабу ЗСУ по будівництві модерного житлово-казамернного фонду. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Поставив завдання керівництву оборонного відомства та Генерального штабу ЗС України змінити підходи до підготовки існуючого житлово-казамернного фонду та будівництва нового,” — зауважив він.
“Маємо відійти від радянського підходу до цього питання. Потрібно шукати нові форми будівництва та розміщення підрозділів, які повертаються в пункти постійної дислокації,” — зазначив міністр оборони.
Також він наголосив, що особливо це стосується бригад, які були нещодавно створені і зараз повернулися із району проведення АТО.
“Військовослужбовці майже рік воювали у складних умовах, наш обов’язок — забезпечити їх усім необхідним,” — додав С.Полторак.
Як повідомляв УНН, Міністр оборони України дав завдання командирам усіх рівнів забезпечити своєчасну доставку речового забезпечення до частин, особливо тих, які дислокуються у зоні АТО.