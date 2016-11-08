С.Полторак поручил проверить состояние обеспечения военных одеждой в зоне АТО

Так, по информации пресс-службы, личный состав полностью обеспечен шапками-фесками, утепленными полевыми куртками и брюками, полевыми костюмами, туфлями с высокими берцами, зимними перчатками, носками и нательным трикотажным бельем.

Начиная с 27 октября, в объединенные центры обеспечения Тыла Вооруженных Сил Украины с предприятий промышленности поступило: 23 тыс. пар ботинок с высокими берцами боевых, 22 тыс. комплектов полевых костюмов, 5 тыс. зимних ветровлагозащитных курток и 17 тыс. пар брюк, а также более 4 тыс. комплектов теплого трикотажного белья.

В ближайшее время планируется выдача военнослужащим флисовых курток-утеплителей и теплого белья нового образца.