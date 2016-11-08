С.Полторак доручив перевірити стан забезпечення військових одягом у зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. За рішенням міністра оборони України генерала армії України Степана Полторака до району проведення АТО найближчим часом відбуде начальник Тилу Збройних Сил України для особистої перевірити стану забезпечення військових одягом. Про це УНН повідомили в прес-службі Міноборони.
ТаК, за інформацією прес-служби, особовий склад повністю забезпечений шапками-фесками, утепленими польовими куртками та штанами, польовими костюмами, черевиками з високими берцями, зимовими рукавичками, шкарпетками та натільною трикотажною білизною.
Починаючи з 27 жовтня, до об’єднаних центрів забезпечення Тилу Збройних Сил України з підприємств промисловості надійшло: 23 тисячі пар черевиків з високими берцями бойових, 22 тисячі комплектів польових костюмів, 5 тисяч зимових вітровологозахисних курток та 17 тисяч пар штанів, а також понад 4 тисячі комплектів теплої трикотажної білизни.
Найближчим часом планується видача військовослужбовцям флісових курток-утеплювачів та теплої білизни нового зразка.