С начала вторжения Украину враг обстрелял около 110 тысяч раз - глава МВД

За два года полномасштабной войны зафиксировано почти 110 тысяч вражеских обстрелов Украины, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко на саммите "Украина. Год 2024", пишет УНН.

С начала широкомасштабного вторжения Украину, и это преимущественно объекты гражданской инфраструктуры, обстреляли 110 тысяч раз - сказал Клименко.

По его словам, МВД имеет наработанные протоколы работы на местах ликвидации последствий обстрелов.

"Если в первый год полномасштабного вторжения наши партнеры предлагали обучение для спасателей и полицейских, то сейчас мы уже получаем запросы от наших иностранных партнеров на обмен опытом, безпрецедетным и слишком дорогим. Наши силы безопасности постоянно совершенствуются и однозначно стали сильнее", - подчеркнул министр внутренних дел.

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