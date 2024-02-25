С начала вторжения Украину враг обстрелял около 110 тысяч раз - глава МВД
Киев • УНН
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, за два года, с тех пор как россия начала полномасштабное вторжение, было зафиксировано более 110 000 вражеских обстрелов Украины.
За два года полномасштабной войны зафиксировано почти 110 тысяч вражеских обстрелов Украины, сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко на саммите "Украина. Год 2024", пишет УНН.
С начала широкомасштабного вторжения Украину, и это преимущественно объекты гражданской инфраструктуры, обстреляли 110 тысяч раз
По его словам, МВД имеет наработанные протоколы работы на местах ликвидации последствий обстрелов.
"Если в первый год полномасштабного вторжения наши партнеры предлагали обучение для спасателей и полицейских, то сейчас мы уже получаем запросы от наших иностранных партнеров на обмен опытом, безпрецедетным и слишком дорогим. Наши силы безопасности постоянно совершенствуются и однозначно стали сильнее", - подчеркнул министр внутренних дел.
План-2024 для прорыва на фронте уже есть - Умеров25 февраля 2024, 09:49 • 5131 просмотр
С начала вторжения Украину враг обстрелял около 110 тысяч раз - глава МВД
По словам министра внутренних дел Украины Игоря Клименко, за два года, с тех пор как россия начала полномасштабное вторжение, было зафиксировано более 110 000 вражеских обстрелов Украины.
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