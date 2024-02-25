З початку вторгнення Україну ворог обстріляв близько 110 тисяч разів - голова МВС
Київ • УНН
За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, за два роки, відколи росія розпочала повномасштабне вторгнення, було зафіксовано понад 110 000 ворожих обстрілів України.
За два роки повномасштабної війни зафіксовано майже 110 тисяч ворожих обстрілів України, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на саміті "Україна. Рік 2024", пише УНН.
З початку широкомасштабного вторгнення Україну, і це переважно об'єкти цивільної інфраструктури, обстріляли 110 тисяч разів
З його слів, МВС має напрацьовані протоколи роботи на місцях ліквідації наслідків обстрілів.
"Якщо в перший рік повномасштабного вторгнення наші партнери пропонували навчання для рятувальників та поліцейських, то зараз ми вже отримуємо запити від наших іноземних партнерів на обмін досвідом, безпрецедетним і занадто дорогим. Наші сили безпеки постійно вдосконалюються та однозначно стали сильнішими", - наголосив міністр внутрішніх справ.
План-2024 для прориву на фронті вже є - Умєров25.02.24, 11:49 • 104529 переглядiв