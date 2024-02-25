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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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The Guardian

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БМ-27 «Ураган»

З початку вторгнення Україну ворог обстріляв близько 110 тисяч разів - голова МВС

Київ • УНН

 • 21565 перегляди

За словами міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка, за два роки, відколи росія розпочала повномасштабне вторгнення, було зафіксовано понад 110 000 ворожих обстрілів України.

З початку вторгнення Україну ворог обстріляв близько 110 тисяч разів - голова МВС

За два роки повномасштабної війни зафіксовано майже 110 тисяч ворожих обстрілів України, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на саміті "Україна. Рік 2024", пише УНН.

З початку широкомасштабного вторгнення Україну, і це переважно об'єкти цивільної інфраструктури, обстріляли 110 тисяч разів

- сказав Клименко.

З його слів, МВС має напрацьовані протоколи роботи на місцях ліквідації наслідків обстрілів.

"Якщо в перший рік повномасштабного вторгнення наші партнери пропонували навчання для рятувальників та поліцейських, то зараз ми вже отримуємо запити від наших іноземних партнерів на обмін досвідом, безпрецедетним і занадто дорогим. Наші сили безпеки постійно вдосконалюються та однозначно стали сильнішими", - наголосив міністр внутрішніх справ.

План-2024 для прориву на фронті вже є - Умєров25.02.24, 11:49 • 104529 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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