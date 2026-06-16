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С начала суток зафиксировано более 180 боев, враг запустил 6,7 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Киев • УНН

 • 828 просмотра

За сутки произошло 182 боевых столкновения и зафиксировано 6759 атак дронами. Больше всего враг атаковал на Покровском и Гуляйпольском направлениях.

С начала суток зафиксировано более 180 боев, враг запустил 6,7 тыс. дронов - Генштаб о ситуации на фронте

Всего в течение текущих суток на фронте зафиксировано 182 боевых столкновения. Враг запустил 6,7 тыс. дронов и сбросил более 160 управляемых авиационных бомб, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Агрессор нанес 53 авиационных удара с применением 163 управляемых авиационных бомб, задействовал для ударов 6759 дронов-камикадзе и совершил 2029 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов 

- говорится в сводке.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник наступательных действий не проводил. В то же время оккупанты нанесли три авиационных удара с применением шести управляемых авиационных бомб и совершили 43 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили три атаки захватчиков вблизи населенных пунктов Гранов, Избицкое, Зыбино. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Купянском направлении украинские воины остановили три попытки врага продвинуться вперед в сторону населенных пунктов Подолы и Боровская Андреевка.

На Лиманском направлении зафиксировано одиннадцать вражеских атак. Наши защитники успешно отразили десять штурмовых действий возле Заречного, Андреевки, Дробышево, Лимана, Дибровы и в районе Озерного. Одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении противник девять раз пытался вклиниться в нашу оборону в районах Калеников, Закитного и в сторону населенных пунктов Кривая Лука, Николаевка, Рай-Александровка. Все атаки отражены.

На Краматорском направлении зафиксировано одно штурмовое действие оккупантов вблизи города Часов Яр.

На Константиновском направлении оккупанты совершили двенадцать атак вблизи населенных пунктов Плещеевка, Иванополье, Ильиновка и в направлении Константиновки, Николаевполья, Долгой Балки.

На Покровском направлении с начала суток зафиксировано 38 штурмовых действий агрессора. Украинские защитники уже отразили 37 атак в районах Родинского, Новоалександровки, Шевченко, Котлино, Удачного и в сторону Дорожного, Васильевки, Филии, Нового Шахово, Вольного, Кучерова Яра, Белицкого, Никаноровки, Нового Донбасса. Одно боестолкновение продолжается.

По предварительным подсчетам, сегодня потери врага на Покровском направлении составили 48 оккупантов ликвидированными и 26 ранеными. Уничтожены один танк, одна артиллерийская система, восемь единиц автомобильной техники, шесть единиц специальной техники, повреждены две артиллерийские системы, девять единиц автомобильной техники и три пункта управления беспилотными летательными аппаратами. Также уничтожено или подавлено 318 беспилотных летательных аппаратов различных типов.

На Александровском направлении противник два раза атаковал в районе Вороного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты совершили 24 атаки в районах населенных пунктов Сладкое, Луговское, Новоселовка и в сторону Доброполья, Воздвижевки, Цветкового, Чаривного. Двадцать три штурма отражены, одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в районе населенного пункта Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении враг сегодня активности не проявлял.

Генштаб обновил потери рф: минус 1230 солдат и более 2000 беспилотников16.06.26, 07:44 • 3796 просмотров

Антонина Туманова

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