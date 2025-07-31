С начала суток на фронте зафиксировано 124 боя: наиболее активно враг атакует на Покровском направлении

С начала суток четверга, 31 июля, на российско-украинском фронте произошло 124 боевых столкновения. Армия РФ нанесла 36 авиационных ударов, применила 66 управляемых бомб. Об этом информирует УНН со ссылкой на вечерний отчет Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) от 31.07.2025 года.

Детали

Согласно оперативной информации по состоянию на 22:00, на фронте зафиксировано 124 боестолкновения.

Сегодня оккупанты нанесли 36 авиационных ударов, применили 66 управляемых бомб. Кроме этого, россияне задействовали для поражения 1 449 дронов-камикадзе и совершили 3 410 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам - отчитывается Генштаб ВСУ.

Ситуация по направлениям

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили двенадцать атак россиян, еще три боестолкновения продолжаются.

С начала суток противник нанес шесть авиационных ударов, в общей сложности сбросил 16 управляемых авиационных бомб и совершил 304 артиллерийских обстрела, в том числе три – из реактивных систем залпового огня - говорится в сводке.

На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили семь атак врага в районе населенного пункта Волчанск и в направлении Двуречанского, Колодязного.

На Купянском направлении противник совершил три наступательных действия в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка.

На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики двадцать восемь раз атаковали позиции украинцев вблизи населенных пунктов Карповка, Редкодуб, Мирное и в сторону населенных пунктов Шандриголово, Ямполь, Григоровка. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Северском направлении наши защитники отбили четыре вражеские атаки в направлении Григоровки и Ступочек. Одно боестолкновение продолжается.

На Краматорском направлении сейчас зафиксировано два боестолкновения.

Захватчик пытался продвигаться в направлении населенного пункта Белая Гора.

На Торецком направлении россияне восемь раз безуспешно атаковали позиции Сил обороны. Основные усилия наступления оккупанты сосредоточили в районах населенных пунктов: Дылеевка, Торецк, Щербиновка и в направлении Степановки, Русиного Яра.

На Покровском направлении захватнические подразделения тридцать семь раз пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов: Полтавка, Разино, Новоекономическое, Миролюбовка, Лысовка, Зверово, Котлино, Удачное, Муравка, Новоукраинка, и в направлении населенных пунктов Владимировка, Родинское, Мирноград, Новоподгорное.

Сегодня на этом направлении украинские воины обезвредили восемьдесят восемь оккупантов, из них пятьдесят два – безвозвратно. Также уничтожено два мотоцикла, пункт управления БпЛА, два беспилотных летательных аппарата и повреждена пушка оккупантов - сообщает Генштаб ВСУ.

На Новопавловском направлении враг семнадцать раз атаковал в районах населенных пунктов: Запорожье, Ялта, Звезда, Поддубное, Толстой, Мирное, Шевченко, Новоселка, Новополь, и в направлении населенного пункта Темировка. Три вражеские атаки продолжаются.

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано.

Дважды атаковал агрессор на Ореховском направлении – оккупанты пытались продвинуться в районах населенных пунктов Каменское и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении враг провел одну безрезультатную атаку.

На других направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

Напомним

31 июля Президент Владимир Зеленский сообщил о наибольшей интенсивности боев возле Покровска и Доброполья. Он также опроверг российские заявления о захвате Часова Яра, назвав их дезинформацией.

Силы обороны опровергли оккупацию Каменского и сообщили о ситуации на направлении