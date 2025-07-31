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Від початку доби на фронті зафіксували 124 бої: найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку

Київ • УНН

 • 22 перегляди

На російсько-українському фронті зафіксовано 124 бойові зіткнення. Армія РФ завдала 36 авіаційних ударів, застосувавши 66 керованих бомб та 1449 дронів-камікадзе.

Від початку доби на фронті зафіксували 124 бої: найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку

Від початку доби четверга, 31 липня на російсько-українському фронті відбулося 124 бойові зіткнення. Армія рф завдала 36 авіаційних ударів, застосувала 66 керованих бомб. Про це інформує УНН з посиланням на вечірній звіт Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ) від 31.07.2025 року.

Деталі

Згідно з оперативною інформацією станом на 22:00, на фронті зафіксовано 124 боєзіткнення.

Сьогодні окупанти завдали 36 авіаційних ударів, застосували 66 керованих бомб. Крім цього, росіяни залучили до ураження 1 449 дронів-камікадзе та здійснили 3 410 обстрілів по позиціях наших військ і населених пунктах

- звітує Генштаб ЗСУ.

Ситуація по напрямках

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках українські оборонці відбили дванадцять атак росіян, ще три боєзіткнення тривають.

Від початку доби противник завдав шість авіаційних ударів, загалом скинув 16 керованих авіаційних бомб та здійснив 304 артилерійські обстріли, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню

- йдеться у зведенні.

На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили сім атак ворога в районі населеного пункту Вовчанськ та в напрямку Дворічанського, Колодязного.

На Куп’янському напрямку противник здійснив три наступальні дії в районах населених пунктів Куп’янськ, Петропавлівка.

На Лиманському напрямку протягом доби російські загарбники двадцять вісім разів атакували позиції українців поблизу населених пунктів Карпівка, Рідкодуб, Мирне та в бік населених пунктів Шандриголове, Ямпіль, Григорівка. Чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Сіверському напрямку наші оборонці відбили чотири ворожі атаки в напрямку Григорівки та Ступочок. Одне боєзіткнення триває.

На Краматорському напрямку наразі зафіксовано два боєзіткнення.

Загарбник намагався просуватись в напрямку населеного пункту Біла Гора.

На Торецькому напрямку росіяни вісім разів безуспішно атакували позиції Сил оборони. Основні зусилля наступу окупанти зосередили в районах населених пунктів: Диліївка, Торецьк, Щербинівка та в напрямку Степанівки, Русиного Яру.

На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи тридцять сім разів намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів: Полтавка, Разіне, Новоекономічне, Миролюбівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Муравка, Новоукраїнка, та в напрямку населених пунктів Володимирівка, Родинське, Мирноград, Новопідгорнє.

Сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили вісімдесят вісім окупантів, з них п’ятдесят два – безповоротно. Також знищено два мотоцикли, пункт управління БпЛА, два безпілотні літальні апарати та пошкоджено гармату окупантів

- повідомляє Генштаб ЗСУ.

На Новопавлівському напрямку ворог сімнадцять разів атакував в районах населених пунктів: Запоріжжя, Ялта, Зірка, Піддубне, Толстой, Мирне, Шевченко, Новосілка, Новопіль, та в напрямку населеного пункту Темирівка. Три ворожі атаки тривають.

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано.

Двічі атакував агресор на Оріхівському напрямку – окупанти намагались просунутися в районах населених пунктів Кам’янське та Малі Щербаки.

На Придніпровському напрямку ворог провів одну безрезультатну атаку.

На інших напрямках ситуація суттєвих змін не зазнала.

Нагадаємо

31 липня Президент Володимир Зеленський повідомив про найбільшу інтенсивність боїв біля Покровська та Добропілля. Він також спростував російські заяви про захоплення Часового Яру, назвавши їх дезінформацією.

Сили оборони спростували окупацію Камʼянського та повідомили про ситуацію на напрямку 31.07.25, 16:10 • 2578 переглядiв

Віта Зеленецька

Війна
Збройні сили України
Володимир Зеленський
Україна