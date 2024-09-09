С начала полномасштабного вторжения обезврежено уже более 500 тысяч взрывоопасных предметов - ГСЧС
Киев • УНН
Глава ГСЧС сообщил об обезвреживании более 500 тысяч взрывоопасных предметов с начала полномасштабного вторжения. Некоторые территории приходится разминировать повторно из-за применения РФ кассетных боеприпасов.
Председатель ГСЧС Андрей Даник рассказал, что более 500 тысяч взрывоопасных предметов удалось обезвредить ГСЧС с начала полномасштабного вторжения. Об этом он рассказал в эфире телемарафона, передает УНН.
С начала полномасштабного вторжения было обезврежено более 500 тысяч взрывоопасных предметов
По его словам, некоторые территории, которые уже разминировали снова приходится разминировать из-за кассетных боеприпасов, которые применяет рф.
Напомним
В Украине действуют 53 сертифицированных оператора по гуманитарному разминированию, а также подразделения ГСЧС, Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы спецтранспорта и ГПСУ.