З початку повномасштабного вторгнення знешкоджено вже понад 500 тисяч вибухонебезпечних предметів - ДСНС
Київ • УНН
Голова ДСНС повідомив про знешкодження понад 500 тисяч вибухонебезпечних предметів з початку повномасштабного вторгнення. Деякі території доводиться розміновувати повторно через застосування РФ касетних боєприпасів.
Голова ДСНС Андрій Даник розповів, що понад 500 тисяч вибухонебезпечних предметів вдалось знешкодити ДСНС з початку повномасштабного вторгнення. Про це він розповів в ефірі телемарафону, передає УНН.
З початку повномасштабного вторгнення було знешкоджено понад 500 тисяч вибухонебезпечних предметів
За його словами, деякі території, які вже розмінували знову доводиться розміновувати через касетні боєприпаси, які застосовує рф.
Нагадаємо
В Україні діють 53 сертифіковані оператори з гуманітарного розмінування, а також підрозділи ДСНС, Нацполіції, Нацгвардії, Держслужби спецтранспорту та ДПСУ.