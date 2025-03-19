С начала года в Украине на воде погибли 142 человека - ГСЧС

С начала 2025 года в Украине на воде погибли 142 человека, что на 13,6% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Об этом во время брифинга сообщил спикер Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий, передает корреспондент УНН.

Детали

Наибольшее количество трагических случаев с погибшими и/или пострадавшими на воде, по его словам, приходится на переходные периоды между холодным и теплым временем года, когда выходить на лед водоемов максимально опасно. Особенно это касается сегодняшних погодных условий, когда перепады температур днем и ночью могут быть существенными, из-за чего лед становится максимально хрупким.

С начала 2025 года на воде погибли 142 человека, из них 11 детей. В то время как за аналогичный период прошлого года количество подобных случаев равнялось 125. Из них – 9 детей. Только в начале этой недели уже зафиксировали 3 смертельных случая на воде. Все это связано с несоблюдением мер безопасности