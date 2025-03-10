На Чернігівщині троє дітей провалилися під лід: загинув дев’ятирічний хлопчик

У селі Малий Листвен на Чернігівщині троє хлопчиків провалилися під лід на річці Білоус, загинув дев’ятирічний хлопчик. Про це повідомляє пресслужба ДСНС України, пише УНН.

Трагедія сталася сьогодні після обіду у селі Малий Листвен Ріпкинської територіальної громади. Троє малолітніх хлопчиків провалилися під кригу на річці Білоус - йдеться у повідомленні.

Двох дітей врятували перехожі. На жаль, третього дев’ятирічного хлопчика, вчасно витягнути з води не вдалося. Його брата, 2012 р.н., після огляду медиками госпіталізували до лікарні. Ще одного хлопчика, 2017 р.н. забрали додому родичі.

Батьки! Вкотре закликаємо нагадувати дітям про небезпеку виходу на тонку кригу. Особливо у період нестійких температур! - наголосилі у ДСНС.

У Вінниці чоловік на велосипеді хотів переїхати річку і провалився під лід