В Черниговской области трое детей провалились под лёд: погиб девятилетний мальчик
Киев • УНН
В селе Малый Листвен в Черниговской области трое мальчиков провалились под лёд на реке Белоус. Двух детей спасли прохожие, однако девятилетний мальчик погиб.
В селе Малый Листвен на Черниговщине трое мальчиков провалились под лёд на реке Белоус, погиб девятилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.
Трагедия произошла сегодня после обеда в селе Малый Листвен Рипкинской территориальной громады. Трое малолетних мальчиков провалились под лед на реке Белоус
Двух детей спасли прохожие. К сожалению, третьего девятилетнего мальчика вовремя вытащить из воды не удалось. Его брата, 2012 года рождения, после осмотра медиками госпитализировали в больницу. Еще одного мальчика, 2017 года рождения, забрали домой родственники.
Родители! В очередной раз призываем напоминать детям о опасности выхода на тонкий лед. Особенно в период нестабильных температур!
В Виннице мужчина на велосипеде хотел переехать реку и провалился под лед16.01.25, 16:05 • 28971 просмотр