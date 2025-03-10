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В Черниговской области трое детей провалились под лёд: погиб девятилетний мальчик

Киев • УНН

 • 19930 просмотра

В селе Малый Листвен в Черниговской области трое мальчиков провалились под лёд на реке Белоус. Двух детей спасли прохожие, однако девятилетний мальчик погиб.

В Черниговской области трое детей провалились под лёд: погиб девятилетний мальчик

В селе Малый Листвен на Черниговщине трое мальчиков провалились под лёд  на реке Белоус, погиб девятилетний мальчик. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины, пишет УНН.

Трагедия произошла сегодня после обеда в селе Малый Листвен Рипкинской территориальной громады. Трое малолетних мальчиков провалились под лед на реке Белоус

- говорится в сообщении.

Двух детей спасли прохожие. К сожалению, третьего девятилетнего мальчика вовремя вытащить из воды не удалось. Его брата, 2012 года рождения, после осмотра медиками госпитализировали в больницу. Еще одного мальчика, 2017 года рождения, забрали домой родственники.

Родители! В очередной раз призываем напоминать детям о опасности выхода на тонкий лед. Особенно в период нестабильных температур!

- подчеркнули в ГСЧС.

В Виннице мужчина на велосипеде хотел переехать реку и провалился под лед16.01.25, 16:05 • 28971 просмотр

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