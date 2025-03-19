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З початку року в Україні на воді загинули 142 людини - ДСНС

Київ • УНН

 • 9650 перегляди

В Україні з початку 2025 року на воді загинули 142 людини, що на 13,6% більше, ніж торік. З початку року врятовано 130 людей, з них 32 дитини.

З початку року в Україні на воді загинули 142 людини - ДСНС

З початку 2025 року в Україні на воді загинули 142 людини, що на 13,6% більше, ніж у аналогічний період минулого року. Про це під час брифінгу повідомив речник Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Хорунжий передає кореспондент УНН.

Деталі

Найбільша кількість трагічних випадків із загиблими та/або постраждалими на воді, з його слів, припадає на перехідні періоди між холодною та теплою порою року, коли виходити на лід водойм максимально небезпечно. Особливо це стосується сьогоднішніх погодних умов, коли перепади температур вдень та вночі можуть бути суттєвими через що крига стає максимально крихкою.

З початку 2025 року на воді загинули 142 людини, з них 11 дітей. У той час як за аналогічний період минулого року кількість подібних випадків дорівнювала 125. З них – 9 дітей. Тільки на початку цього тижня вже зафіксували 3 смертельні випадки на воді. Все це пов'язано із недотриманням заходів безпеки

- підкреслив Олександр Хорунжий.

Водночас з початку року врятовано 130 осіб, з них 32 дитини.

Раніше

УНН повідомляв, що на Чернігівщині троє дітей провалилися під лід: загинув дев’ятирічний хлопчик.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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