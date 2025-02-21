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С начала года на водоемах Украины погибли 79 человек, среди них шестеро детей

С начала года на водоемах Украины погибли 79 человек, среди них шестеро детей

Киев  •  УНН

 • 8705 просмотра

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С начала 2025 года на водоемах Украины погибло 79 человек, среди них 6 детей. Больше всего несчастных случаев произошло на реках (46) и прудах (33), при этом спасателям удалось спасти 68 человек.

С начала 2025 года в Украине на водоемах погибли 79 человек, среди которых шестеро детей. Такую статистику отметил во время брифинга пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий, пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Это статистика по состоянию на 20 февраля. К сожалению, ежедневно имеем трагические случаи на воде, когда люди пренебрегают правилами безопасности и погибают,

- подчеркнул он.

В частности, среди погибших подавляющее большинство мужчины - 65 человек, женщин - 14. По словам пресс-офицера, это может быть связано с увлечением зимней рыбалкой: "Несмотря на то, что лед опасен, мужчины выходят на лед, рискуя жизнью. Кстати, больше всего несчастных случаев случается на реках - 46, на прудах - 33".

Несмотря на это, чрезвычайникам удалось спасти 68 человек, из них 20 детей.

ГСЧС призывает граждан быть осторожными возле водоемов, не выходить на тонкий лед, если его толщина менее 7 см и строго соблюдать правила безопасности.

Если вы увидели человека, который провалился под лед, немедленно звоните в Службу спасения по номеру "101" или "112",

- напоминают в ГСЧС.

Катался на коньках и провалился в ледяную воду: в Виннице спасали 24-летнего мужчину19.02.25, 18:50 • 28850 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

Общество
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