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З початку року на водоймах України загинули 79 людей, серед них шестеро дітей

Київ • УНН

 • 21706 перегляди

З початку 2025 року на водоймах України загинуло 79 людей, серед них 6 дітей. Найбільше нещасних випадків сталося на річках (46) та ставках (33), при цьому рятувальникам вдалося врятувати 68 осіб.

З початку 2025 року в Україні на водоймах загинули 79 осіб, серед яких шестеро дітей. Таку статистику зазначив під час брифінгу пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий, пише УНН з посиланням на ДСНС.

Це статистика станом на 20 лютого. На жаль, щодня маємо трагічні випадки на воді, коли люди нехтують правилами безпеки та гинуть,

- наголосив він.

Зокрема, серед загиблих переважна більшість чоловіки – 65 осіб, жінок – 14. За словами пресофіцера, це може бути пов’язано із захопленням зимовою риболовлею: "Попри те, що крига небезпечна, чоловіки виходять на лід, ризикуючи життям. До речі, найбільше нещасних випадків трапляється на річках – 46, на ставках – 33".

Попри це, надзвичайникам вдалося врятувати 68 осіб, з них 20 дітей.

ДСНС закликає громадян бути обережними біля водойм, не виходити на тонкий лід, якщо його товщина менше ніж 7 см та суворо дотримуватися правил безпеки.

Якщо ви побачили людину, яка провалилася під кригу, негайно телефонуйте до Служби порятунку за номером "101" або "112",

- нагадують у ДСНС.

Катався на ковзанах і провалився у крижану воду: у Вінниці рятували 24-річного чоловіка19.02.25, 18:50 • 30496 переглядiв

Аліна Волянська

Аліна Волянська

Суспільство
derzhavna-sluzhba-ukrainy-z-nadzvychainykh-sytuatsiiДержавна служба України з надзвичайних ситуацій
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