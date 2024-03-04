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С начала большой войны Франция предоставила Украине военное оборудование на более чем 2,5 млрд евро

С начала большой войны Франция предоставила Украине военное оборудование на более чем 2,5 млрд евро

Киев  •  УНН

4 марта 2024, 09:52  •  8209 просмотра

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Франция предоставила Украине военную технику на сумму более 2,5 миллиарда евро с начала полномасштабного российского вторжения.

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Франция передала нашему государству военного оборудования на 2,6 миллиарда евро. Об этом говорится в отчете министерства обороны Франции, передает УНН

Детали

Как отмечается, с 22 февраля 2022 года Франция поставляет оборудование и материалы с учетом условий, в которых действуют украинские вооруженные силы.  

Эти поставки соответствуют трем критериям.  Первым из них является обеспечение полного потенциала - оборудование предоставляется вместе с боеприпасами, обучением и техническим обслуживанием. Второй  - заключается в том, что помощь Украине не ослабляла вооруженные силы самой Франции, а третьим критерием является "сдерживание эскалации".

В общем Франция поставила Украине военное оборудование на общую сумму 2,615 миллиарда евро, к которым можно добавить 1,2 миллиарда евро, переданных в Европейский фонд мира (ЕФМ), что является поддержкой на сумму более 3,8 миллиарда евро в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года.

"Эти финансовые усилия сопровождаются решительными действиями в области обучения: почти 10 000 украинских солдат уже прошли подготовку в армиях Польши и Франции", - указали в ведомстве. 

Минобороны Франции опубликовало список предоставленного Украине вооружения с начала войны3 марта 2024, 23:14 • 108799 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

Война
З початку великої війни Франція надала Україні військове обладнання на понад 2,5 млрд євро
Since the beginning of the Great War, France has provided Ukraine with military equipment worth more than 2.5 billion euros
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