С начала большой войны Франция предоставила Украине военное оборудование на более чем 2,5 млрд евро
Киев • УНН
Франция предоставила Украине военную технику на сумму более 2,5 миллиарда евро с начала полномасштабного российского вторжения.
С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Франция передала нашему государству военного оборудования на 2,6 миллиарда евро. Об этом говорится в отчете министерства обороны Франции, передает УНН.
Детали
Как отмечается, с 22 февраля 2022 года Франция поставляет оборудование и материалы с учетом условий, в которых действуют украинские вооруженные силы.
Эти поставки соответствуют трем критериям. Первым из них является обеспечение полного потенциала - оборудование предоставляется вместе с боеприпасами, обучением и техническим обслуживанием. Второй - заключается в том, что помощь Украине не ослабляла вооруженные силы самой Франции, а третьим критерием является "сдерживание эскалации".
В общем Франция поставила Украине военное оборудование на общую сумму 2,615 миллиарда евро, к которым можно добавить 1,2 миллиарда евро, переданных в Европейский фонд мира (ЕФМ), что является поддержкой на сумму более 3,8 миллиарда евро в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года.
"Эти финансовые усилия сопровождаются решительными действиями в области обучения: почти 10 000 украинских солдат уже прошли подготовку в армиях Польши и Франции", - указали в ведомстве.
Минобороны Франции опубликовало список предоставленного Украине вооружения с начала войны3 марта 2024, 23:14 • 108799 просмотров
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