С начала большой войны Франция предоставила Украине военное оборудование на более чем 2,5 млрд евро

С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Франция передала нашему государству военного оборудования на 2,6 миллиарда евро. Об этом говорится в отчете министерства обороны Франции, передает УНН.

Детали

Как отмечается, с 22 февраля 2022 года Франция поставляет оборудование и материалы с учетом условий, в которых действуют украинские вооруженные силы.

Эти поставки соответствуют трем критериям. Первым из них является обеспечение полного потенциала - оборудование предоставляется вместе с боеприпасами, обучением и техническим обслуживанием. Второй - заключается в том, что помощь Украине не ослабляла вооруженные силы самой Франции, а третьим критерием является "сдерживание эскалации".

В общем Франция поставила Украине военное оборудование на общую сумму 2,615 миллиарда евро, к которым можно добавить 1,2 миллиарда евро, переданных в Европейский фонд мира (ЕФМ), что является поддержкой на сумму более 3,8 миллиарда евро в период с 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года.

"Эти финансовые усилия сопровождаются решительными действиями в области обучения: почти 10 000 украинских солдат уже прошли подготовку в армиях Польши и Франции", - указали в ведомстве.

Минобороны Франции опубликовало список предоставленного Украине вооружения с начала войны