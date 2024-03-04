Минобороны Франции опубликовало список предоставленного Украине вооружения с начала войны

Франция проводит инвентаризацию поставленной военной техники, сообщили на сайте Минобороны страны, передает УНН.

Детали

Отмечается, что с начала войны Франция предоставила оборудование и материалы, адаптированные к условиям привлечения украинских вооруженных сил. Эти поставки соответствуют трем критериям: обеспечение полного потенциала (оснащение боеприпасами, обучение и техническое обслуживание), не ослаблять собственно французскую армию и не вызывать эскалации войны.

Таблица из 50 пунктов показывает, что Украина получила защитное снаряжение, средства связи, а также различное вооружение и беспилотные аппараты. Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2023 года.

ППО

Среди систем ПВО, которые Париж очертил среди приоритетных направлений поддержки Киева, до конца 2023 года были поставлены две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, одна франко-итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T.

Также в этой рубрике указан радар ПВО CM200. Среди средств поражения класса "воздух - поверхность" указаны ракеты SCALP.

Артиллерия

Кроме того, Париж передал ВСУ 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть снятых с вооружения гаубиц TRF1, четыре реактивные системы залпового огня и 10 120-мм минометов. К гаубице было также поставлено 30 тыс. снарядов. Среди противотанковых систем значатся 1002 гранатомета AT4 и три ПТРК Milan.

До конца 2023 года Франция поставила 38 легких колесных танков AMX10 RC и 250 бронеавтомобилей с вооружением или же в санитарной конфигурации, а также 120 внедорожников и шесть грузовиков. Для AMX10 RC было поставлено 9 тыс. боеприпасов для основного оружия.

БПЛА

Кроме того, ВСУ получили 160 "разведывательных" беспилотников, а также 10 устройств для обнаружения дронов.

Среди стрелкового оружия указано 55 пулеметов калибра 7,62 мм, 560 пулеметов калибра 12,7 мм, а также 1 тыс. винтовок Famas и 20 снайперских винтовок.

Франция сталкивается с трудностями в поиске средств на пакет помощи Украине из-за значительного сокращения расходов - Bloomberg