Минобороны Франции опубликовало список предоставленного Украине вооружения с начала войны
Киев • УНН
Франция опубликовала перечень военной техники, предоставленной Украине по состоянию на 31 декабря 2023 года, включая системы противовоздушной обороны, ракеты, артиллерию, танки и другие транспортные средства, беспилотники и стрелковое оружие.
Франция проводит инвентаризацию поставленной военной техники, сообщили на сайте Минобороны страны, передает УНН.
Детали
Отмечается, что с начала войны Франция предоставила оборудование и материалы, адаптированные к условиям привлечения украинских вооруженных сил. Эти поставки соответствуют трем критериям: обеспечение полного потенциала (оснащение боеприпасами, обучение и техническое обслуживание), не ослаблять собственно французскую армию и не вызывать эскалации войны.
Таблица из 50 пунктов показывает, что Украина получила защитное снаряжение, средства связи, а также различное вооружение и беспилотные аппараты. Данные приводятся по состоянию на 31 декабря 2023 года.
ППО
Среди систем ПВО, которые Париж очертил среди приоритетных направлений поддержки Киева, до конца 2023 года были поставлены две установки Crotale NG, шесть ПЗРК Mistral, одна франко-итальянская система противовоздушной обороны SAMP/T.
Также в этой рубрике указан радар ПВО CM200. Среди средств поражения класса "воздух - поверхность" указаны ракеты SCALP.
Артиллерия
Кроме того, Париж передал ВСУ 30 самоходных артиллерийских установок Caesar, шесть снятых с вооружения гаубиц TRF1, четыре реактивные системы залпового огня и 10 120-мм минометов. К гаубице было также поставлено 30 тыс. снарядов. Среди противотанковых систем значатся 1002 гранатомета AT4 и три ПТРК Milan.
До конца 2023 года Франция поставила 38 легких колесных танков AMX10 RC и 250 бронеавтомобилей с вооружением или же в санитарной конфигурации, а также 120 внедорожников и шесть грузовиков. Для AMX10 RC было поставлено 9 тыс. боеприпасов для основного оружия.
БПЛА
Кроме того, ВСУ получили 160 "разведывательных" беспилотников, а также 10 устройств для обнаружения дронов.
Среди стрелкового оружия указано 55 пулеметов калибра 7,62 мм, 560 пулеметов калибра 12,7 мм, а также 1 тыс. винтовок Famas и 20 снайперских винтовок.
Франция сталкивается с трудностями в поиске средств на пакет помощи Украине из-за значительного сокращения расходов - Bloomberg21 февраля 2024, 06:58 • 29598 просмотров
Минобороны Франции опубликовало список предоставленного Украине вооружения с начала войны
Франция опубликовала перечень военной техники, предоставленной Украине по состоянию на 31 декабря 2023 года, включая системы противовоздушной обороны, ракеты, артиллерию, танки и другие транспортные средства, беспилотники и стрелковое оружие.
Страны ОПЕК+ продлили сокращение добычи нефти до конца июня
Страны ОПЕК+ договорились продолжить сокращение добычи нефти до конца июня, чтобы поддержать цены на нефть.
Председатель ОБСЕ посетит Молдову и обсудит вопрос Приднестровья
Действующий председатель ОБСЕ вскоре посетит Молдову, чтобы обсудить решение приднестровской проблемы и развитие доверия между сторонами на благо всех людей, живущих по обе стороны Днестра.
Президент Латвии Ринкевичс прокомментировал слова Илона Маска о роспуске НАТО
Президент Латвии прокомментировал слова Илона Маска о роспуске НАТО, заявив, что НАТО существует для защиты свободного мира от таких врагов, как Россия.
WSJ: агенты Кремля становятся все более дерзкими за рубежом и убивают россиян-перебежчиков
Российские агенты становятся смелее за рубежом и могут стоять за громкими убийствами российских перебежчиков, таких как пилот, которого застрелили в Испании после того, как он захватил российский вертолет для Украины.
В Швейцарии на референдуме отклонили повышение пенсионного возраста и проголосовали за 13-ю пенсию
Швейцарские избиратели одобрили выплату 13-й ежегодной пенсии, но отклонили повышение пенсионного возраста с 65 до 66 лет.
Оккупанты за день обстреляли восемь громад Сумщины, зафиксировано 130 взрывов
За сутки оккупанты обстреляли восемь населенных пунктов в Сумской области, зафиксировав 130 взрывов из различных видов оружия, в том числе минометов, артиллерии, мин и ракет.
Саперы Минобороны за неделю обезвредили 4 599 взрывоопасных предметов
За прошедшую неделю саперы Министерства обороны Украины обезвредили 4599 взрывоопасных предметов и очистили более 15 гектаров освобожденных территорий.
Президент Словакии прокомментировала встречу главы МИД с Лавровым по Украине
Президент Словакии Зузана Чапутова раскритиковала встречу министра иностранных дел Словакии Юрая Бланара и министра иностранных дел России Сергея Лаврова, заявив, что она не принесла мира в Украину, которая была незаконно оккупирована Россией.
Финляндия присоединилась к совместным оборонным учениям НАТО как член Альянса
Финляндия впервые примет участие в учениях НАТО "Нордик репидшипмент - 2024" как полноправный член Альянса.