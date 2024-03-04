Міноборони Франції опублікувало список наданого Україні озброєння з початку війни
Київ • УНН
Франція опублікувала перелік військової техніки, наданої Україні станом на 31 грудня 2023 року, включаючи системи протиповітряної оборони, ракети, артилерію, танки та інші транспортні засоби, безпілотники та стрілецьку зброю.
Франція проводить інвентаризацію поставленої військової техніки, повідомили на сайті Міноборони країни, передає УНН.
Деталі
Зазначається, що від початку війни Франція надала обладнання та матеріали, адаптовані до умов залучення українських збройних сил. Ці поставки відповідають трьом критеріям: забезпечення повного потенціалу (оснащення боєприпасами, навчання та технічне обслуговування), не послаблювати власне французьку армію і не викликати ескалації війни.
Таблиця з 50 пунктів показує, що Україна отримала захисне спорядження, засоби зв'язку, і навіть різне озброєння і безпілотні апарати. Дані наводяться станом на 31 грудня 2023 року.
ППО
Серед систем ППО, які Париж окреслив серед пріоритетних напрямків підтримки Києва, до кінця 2023 року було поставлено дві установки Crotale NG, шість ПЗРК Mistral, одна франко-італійська система протиповітряної оборони SAMP/T.
Також у цій рубриці вказано радар ППО CM200. Серед засобів ураження класу "повітря - поверхня" вказані ракети SCALP.
Артилерія
Окрім того, Париж передав ЗСУ 30 самохідних артилерійських установок Caesar, шість знятих з озброєння гаубиць TRF1, чотири реактивні системи залпового вогню та 10 120-мм мінометів. До гаубиці було також поставлено 30 тис. снарядів. Серед протитанкових систем значаться 1002 гранатомети AT4 і три ПТРК Milan.
До кінця 2023 року Франція поставила 38 легких колісних танків AMX10 RC і 250 бронеавтомобілів із озброєнням або ж у санітарній конфігурації, а також 120 позашляховиків та шість вантажівок. Для AMX10 RC було поставлено 9 тис. боєприпасів для основної зброї.
БПЛА
Крім того, ЗСУ отримали 160 "розвідувальних" безпілотників, а також 10 пристроїв для виявлення дронів.
Серед стрілецької зброї вказано 55 кулеметів калібру 7,62 мм, 560 кулеметів калібру 12,7 мм, а також 1 тис. гвинтівок Famas та 20 снайперських гвинтівок.
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