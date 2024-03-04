З початку великої війни Франція надала Україні військове обладнання на понад 2,5 млрд євро
Київ • УНН
Франція надала Україні військову техніку на суму понад 2,5 мільярда євро з початку повномасштабного російського вторгнення.
З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Франція передала нашій державі військового обладнання на 2,6 мільярда євро. Про це йдеться в звіті міністерства оборони Франції, передає УНН.
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Як зазначається, з 22 лютого 2022 року Франція постачає обладнання та матеріали з урахуванням умов, у яких діють українські збройні сили.
Ці поставки відповідають трьом критеріям. Першим з них є забезпечення повного потенціалу - обладнання надається разом з боєприпасами, навчанням та технічним обслуговуванням. Другий - полягає в тому, що допомога Україні не послаблювала збройні сили самої Франції, а третім критерієм є "стримування ескалації".
Загалом Франція поставила Україні військове обладнання на загальну суму 2,615 мільярда євро, до яких можна додати 1,2 мільярда євро, переданих до Європейського фонду миру (ЄФМ), що є підтримкою на суму понад 3,8 мільярда євро в період з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року.
"Ці фінансові зусилля супроводжуються рішучими діями в галузі навчання: майже 10 000 українських солдатів уже пройшли підготовку в арміях Польщі та Франції", - вказали у відомстві.
Міноборони Франції опублікувало список наданого Україні озброєння з початку війни04.03.24, 01:14 • 116182 перегляди