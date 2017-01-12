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С.Курц: страны Запада должны послать РФ сигналы о сотрудничестве в ОБСЕ

С.Курц: страны Запада должны послать РФ сигналы о сотрудничестве в ОБСЕ

Киев • УНН

 • 7132 просмотра

КИЕВ. 12 января. УНН. Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Себастьян Курц заявил, что в этом году целью для ОБСЕ является не только достижение решения конфликта на Донбассе, но и обеспечение совместной работы на всем континенте, поэтому западные страны должны постать России положительные сигналы относительно такого сотрудничества. Об этом он заявил во время брифинга, передает УНН.

"Да, важно то, что мы хотим достичь разрешения конфликта в Украине, но также мы хотим обеспечить положительную работу все вместе на всем континенте. Мы должны честно продемонстрировать, что мы хотим этой позитивной формы сотрудничества и направляем важный сигнал в Россию об этом. Без сомнения, ситуация слишком усложнена. Я это понимаю. На следующей неделе я поеду в Киев, а затем в Москву и я буду делать все возможное, чтобы обеспечить обсуждение, несмотря на то, что мы так и не добились прогресса. Нам не избежать новых усилий и попыток", - сказал С.Курц.

Как сообщал УНН, действующий глава ОБСЕ, глава МИД Австрии Себастьян Курц находясь в Мариуполе заявил, что специальная мониторинговая миссия ОБСЕ будет как можно эффективнее вести наблюдение и делать все возможное для достижения полного прекращения огня на территории Донбасса.

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