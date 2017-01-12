С.Курц: країни Заходу мають надіслати РФ сигнали щодо співпраці в ОБСЄ

"Так, важливо те, що ми хочемо досягнути розв'язання конфлікту в Україні, але також ми хочемо забезпечити позитивну роботу усім разом на всьому континенті. Ми маємо чесно продемонструвати, що ми хочемо цієї позитивної форми співробітництва і надсилаємо важливий сигнал в Росію щодо цього. Без сумніву, ситуація надто ускладнена. Я це розумію. Наступного тижня я поїду до Києва, а потім до Москви і я буду робити все можливе, щоб забезпечити обговорення, незважаючи на те, що ми так і не домоглися прогресу. Нам не уникнути нових зусиль та спроб", - сказав С.Курц.

Як повідомляв УНН, діючий голова ОБСЄ, голова МЗС Австрії Себастіан Курц перебуваючи в Маріуполі заявив, що спеціальна моніторингова місія ОБСЄ буде якомога ефективніше проводити спостереження і робити все можливе для досягнення повного припинення вогню на території Донбасу.