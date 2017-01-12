С.Курц: Австрия сосредоточит свою работу в ОБСЕ на борьбе с радикализацией
Киев • УНН
КИЕВ. 11 января. УНН. Председатель ОБСЕ С.Курц заявил, что во время своего председательства в организации Австрия сосредоточится на предотвращении и борьбе с радикализацией, передает УНН со ссылкой на Twitter организации.
"Особое внимание Австрии уделяться на предотвращении и борьбе с радикализацией. В этом контексте рассчитываем на поддержку специального представителя по борьбе с радикализацией Питера Неймана", - сказал он.
Как сообщал УНН, в ОБСЕ назначили специального представителя по борьбе с радикализацией профессора Питера Неймана.