С.Курц: Австрія зосередить свою роботу в ОБСЄ на боротьбі з радикалізацією

“Особлива увага Австрії приділятиметься на запобіганні та боротьбі з радикалізацією. В цьому контексті розраховуємо на підтримку спеціального представника по боротьбі з радикалізацією Пітера Неймана”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, в ОБСЄ призначили спеціального представника по боротьбі з радикалізацією професора Пітера Неймана.