С.Курц: Австрія зосередить свою роботу в ОБСЄ на боротьбі з радикалізацією
Київ • УНН
КИЇВ. 11 січня. УНН. Голова ОБСЄ Себастьян Курц заявив, що під час свого головування в організації Австрія зосередиться на запобіганні та боротьбі з радикалізацією, передає УНН з посиланням на Twitter організації.
“Особлива увага Австрії приділятиметься на запобіганні та боротьбі з радикалізацією. В цьому контексті розраховуємо на підтримку спеціального представника по боротьбі з радикалізацією Пітера Неймана”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, в ОБСЄ призначили спеціального представника по боротьбі з радикалізацією професора Пітера Неймана.