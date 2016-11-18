С.Кубив посетит Японию с рабочим визитом
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив возглавит правительственную делегацию во время рабочей поездки в Японию, которая состоится 21-24 ноября. Об этом сообщает правительственный портал, передает УНН.
С.Кубив примет участие в 6-м совместном заседании Координационного совета по экономическому сотрудничеству с Японией Министерства экономического развития и торговли Украины и Комитета экономического сотрудничества с Украиной Японской федерации бизнеса «Кейданрен».
Также запланирован ряд двусторонних встреч на высоком уровне.
Также в состав правительственной делегации войдут: заместитель министра экономразвития Наталья Микольская, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп, заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины - руководитель аппарата Виктор Вакараш, председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.