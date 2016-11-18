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15 марта, 19:03 • 108498 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 148099 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 126483 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 119800 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 106540 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102274 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 96299 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 126557 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 128430 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 127418 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
С.Кубив посетит Японию с рабочим визитом

С.Кубив посетит Японию с рабочим визитом

Киев • УНН

 • 8171 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. Первый вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив возглавит правительственную делегацию во время рабочей поездки в Японию, которая состоится 21-24 ноября. Об этом сообщает правительственный портал, передает УНН.

С.Кубив примет участие в 6-м совместном заседании Координационного совета по экономическому сотрудничеству с Японией Министерства экономического развития и торговли Украины и Комитета экономического сотрудничества с Украиной Японской федерации бизнеса «Кейданрен».

Также запланирован ряд двусторонних встреч на высоком уровне.

Также в состав правительственной делегации войдут: заместитель министра экономразвития Наталья Микольская, заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева, первый заместитель министра энергетики и угольной промышленности Украины Галина Карп, заместитель министра инфраструктуры Украины по вопросам европейской интеграции Виктор Довгань, заместитель министра экологии и природных ресурсов Украины - руководитель аппарата Виктор Вакараш, председатель Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению Украины Сергей Савчук.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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