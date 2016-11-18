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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

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С.Кубів відвідає Японію з робочим візитом

С.Кубів відвідає Японію з робочим візитом

Київ • УНН

 • 8171 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Перший віце-прем’єр-міністр — міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів очолить урядову делегацію під час робочої поїздки до Японії, яка відбудеться 21-24 листопада. Про це повідомляє урядовий портал, передає УНН.

С.Кубів візьме участь у 6-му спільному засіданні Координаційної Ради з економічного співробітництва з Японією Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Комітету економічного співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу «Кейданрен».

Також запланована низка двосторонніх зустрічей на високому рівні.

Також до складу урядової делегації увійдуть: заступник міністра економрозвитку Наталя Микольська, заступник міністра аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції Ольга Трофімцева, перший заступник міністра енергетики та вугільної промисловості України Галина Карп, заступник міністра інфраструктури України з питань європейської інтеграції Віктор Довгань, заступник міністра екології та природних ресурсів України – керівник апарату Віктор Вакараш, голова Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України Сергій Савчук.

Українські Національні Новини

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