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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
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23 мая 2024, 08:25  •  125163 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

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22 мая 2024, 10:38  •  161934 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

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22 мая 2024, 09:04  •  153609 просмотра

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22 мая 2024, 08:20  •  136240 просмотра

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20 мая 2024, 12:30  •  320854 просмотра

С Харьковской области принудительно эвакуируют 123 детей

123 ребенка из 36 населенных пунктов Харьковской области, включая детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, будут принудительно эвакуированы в Волынскую область в течение 60 дней в рамках бесплатной операции с участием ЮНИСЕФ и "СОС Дитячі Містечка".

Общество •   •  2313 просмотра
С Харьковской области принудительно эвакуируют 123 детей

В столице открыли пешеходный мост на Оболонский остров

В Киеве открыли пешеходный мост, соединяющий Оболонский остров и парк «Наталка» возле Оболонской набережной.

Общество •   •  2578 просмотра
В столице открыли пешеходный мост на Оболонский остров

США пересмотрят сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за закона об «иностранных агентах»

Соединенные Штаты начинают пересматривать двустороннее сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за грузинского закона об "иностранных агентах", который подрывает демократию и подавляет инакомыслие.

Новости Мира •   •  2968 просмотра
США пересмотрят сотрудничество с Грузией и вводят визовые ограничения из-за закона об «иностранных агентах»

В Винницкой области дочь павшего защитника основала спортивный кружок в память об отце

Дочь погибшего украинского солдата основала спортивный кружок "Олимп" в Могилеве-Подольском Винницкой области, чтобы почтить память отца и предоставить детям место для физического и психологического восстановления во время войны.

Общество •   •  4669 просмотра
В Винницкой области дочь павшего защитника основала спортивный кружок в память об отце

Из-за атаки рф на Харьков сгорело 50 000 книг: Зеленский показал последствия

Российское нападение на Харьковскую область убило и ранило людей, разрушило типографию и сожгло 50 000 книг, продемонстрировав войну России против человечности и нормальной жизни.

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Из-за атаки рф на Харьков сгорело 50 000 книг: Зеленский показал последствия

Макеевка на Луганщине находится под постоянным огнем россиян, людям предлагают эвакуироваться - ОВА

По Макеевке Луганской области нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами, людям предлагают выезжать.

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Макеевка на Луганщине находится под постоянным огнем россиян, людям предлагают эвакуироваться - ОВА

В Одессе ночью произошел пожар в многоэтажке: есть пострадавшая

Ночью на балконе квартиры на 9-м этаже многоэтажки в Одессе вспыхнул пожар, в результате которого один жилец был госпитализирован.

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В Одессе ночью произошел пожар в многоэтажке: есть пострадавшая

Еще шестерых детей вернули с оккупированной территории Херсонской области

Три семьи с 6 детьми в возрасте от 1 до 9 лет вернули с оккупированной россией территории Херсонской области.

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Еще шестерых детей вернули с оккупированной территории Херсонской области

На Сумщине две девушки прыгнули с 9 этажа: погибли на месте

Две девушки в возрасте 18 и 14 лет выпрыгнули с 9-го этажа многоэтажки в Шостке, Сумская область, и погибли на месте. Их мотивы поступка сейчас выясняет полиция.

Общество •   •  8789 просмотра
На Сумщине две девушки прыгнули с 9 этажа: погибли на месте

Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго

Украина сталкивается с постоянным дефицитом электроэнергии из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры в результате российских атак, что обусловливает необходимость почасовых графиков отключения электроэнергии по всей стране с 00:00 до 24:00 и экстренного импорта электроэнергии из соседних стран.

Общество •   •  18027 просмотра
Дефицит электричества сохраняется, графики отключений действуют все сутки - Укрэнерго