С Харьковской области принудительно эвакуируют 123 детей

123 ребенка из 36 населенных пунктов Харьковской области, включая детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, будут принудительно эвакуированы. Об этом сообщили в Минреинтеграции, указав, что решение согласовали члены соответствующего координационного штаба, пишет УНН.

Детали

"Согласовано решение об эвакуации детей принудительно с законными представителями из отдельных населенных пунктов Харьковской области. Речь идет о детях-сиротах и детях, лишенных родительской опеки, вместе с их законными представителями", - указали в ведомстве.

Обязательную эвакуацию принудительным способом 123 детей планируется осуществить из 36 населенных пунктов Богодуховского, Изюмского, Купянского и Чугуевского районов - отметили в Минреинтеграции.

Сначала, как указано, эвакуированных планируют разместить в Харькове, а впоследствии их будет принимать Волынская область.

К проведению эвакомероприятий присоединятся ЮНИСЕФ, а также организация "СОС Дитячі Містечка".

Эвакуация будет проводиться в течение 60 суток. Она осуществляется бесплатно.

Уже 11 тысяч человек эвакуированы в Харьковской области из трех районов