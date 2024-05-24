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З Харківщини примусово евакуюють 123 дітей

З Харківщини примусово евакуюють 123 дітей

Київ • УНН

 • 18502 перегляди

123 дитини з 36 населених пунктів Харківської області, включаючи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, будуть примусово евакуйовані до Волинської області протягом 60 днів в рамках безкоштовної операції за участю ЮНІСЕФ та СОС Дитячі Містечка.

123 дитини з 36 населених пунктів Харківської області, включаючи дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, будуть примусово евакуйовані. Про це повідомили в Мінреінтеграції, вказавши, що рішення погодили члени відповідного координаційного штабу, пише УНН.

Деталі

"Погоджено рішення про евакуацію дітей у примусовий спосіб із законними представниками з окремих населених пунктів Харківської області. Ідеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їхніми законними представниками", - вказали у відомстві.

Обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планується здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів

- зазначили у Мінреінтеграції.

Спочатку, як вказано, евакуйованих планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматиме Волинська область.

До проведення евакозаходів долучаться ЮНІСЕФ, а також організація "СОС Дитячі Містечка". 

Евакуація проводитиметься протягом 60 діб. Вона здійснюється безплатно.

Уже 11 тисяч людей евакуйовано на Харківщині з трьох районів24.05.24, 09:49 • 16784 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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