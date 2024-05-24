Уже 11 тисяч людей евакуйовано на Харківщині з трьох районів
Київ • УНН
11 018 осіб евакуйовано з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів Харківської області через посилення ворожих обстрілів.
У Харківській області на тлі посилення ворожих обстрілів уже понад 11 тисяч осіб евакуйовано з Чугуївського, Харківського та Богодухівського районів, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Всього евакуювали 11 018 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів", - повідомив Синєгубов у Telegram.
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