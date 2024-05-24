Уже 11 тысяч человек эвакуированы на Харьковщине из трех районов

Украинские пилоты после окончания учений на F-16 в США возвращаются в Европу для дальнейшей подготовки - Евлаш

Первая группа украинских пилотов завершила обучение на самолетах F-16 на американской военной базе в Аризоне, но процесс подготовки еще не закончился, поскольку они возвращаются в Европу, чтобы продолжить подготовку к прибытию в Украину и продолжить выполнение своих миссий.