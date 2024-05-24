"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
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Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
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Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
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"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцамЭксклюзив
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Женщина пострадала из-за вечернего вражеского обстрела Харькова, в области за сутки 9 погибших - ОВА
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россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридорЭксклюзив
Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Уже 11 тысяч человек эвакуированы на Харьковщине из трех районов
11 018 человек эвакуированы из Чугуевского, Харьковского и Богодуховского районов Харьковской области из-за усиления вражеских обстрелов.
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
НАБУ подозревает бывшего министра Николая Сольского в незаконной помощи бойцам АТО приватизировать землю, которая якобы принадлежала Национальной аграрной академии наук, несмотря на решение Верховного суда о том, что эта земля не имела отношения к НААНУ.
Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg
Байден, вероятно, пропустит Саммит мира в Швейцарии, чтобы принять участие в сборе средств для своей кампании в Калифорнии с участием таких знаменитостей, как Джордж Клуни и Джулия Робертс.
Женщина пострадала из-за вечернего вражеского обстрела Харькова, в области за сутки 9 погибших - ОВА
В результате вечернего вражеского удара по Харькову была ранена женщина, по всей области сообщалось о повреждении зданий и инфраструктуры.
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
Народные депутаты, в частности члены комитета по вопросам национальной безопасности резко раскритиковали предложенную Даниилом Гетманцевым идею проведения лотереи для мобилизационных бронирований, назвав ее полной ерундой, которая не будет поддержана.
Украинские пилоты после окончания учений на F-16 в США возвращаются в Европу для дальнейшей подготовки - Евлаш
Первая группа украинских пилотов завершила обучение на самолетах F-16 на американской военной базе в Аризоне, но процесс подготовки еще не закончился, поскольку они возвращаются в Европу, чтобы продолжить подготовку к прибытию в Украину и продолжить выполнение своих миссий.
Враг 16 раз обстрелял населенные пункты Донетчины, сбросил авиабомбы на Курахово
Российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в том числе сбросили управляемые авиабомбы на Курахово, повредив жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры.
В ТЦК на Закарпатье умер военнообязанный, который по заключению ВВК был годен к службе: назначена проверка
Военнообязанный умер в областном военном комиссариате после того, как был признан годным к службе, что стало поводом для проведения служебного расследования.
россияне ночью снова ударили по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области, поезда продолжают курсировать - УЗ
Российские войска обстреляли гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области, повредив пути, здания и вагоны, но обошлось без жертв, и поезда продолжают курсировать по расписанию.
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
Незаконная отгрузка растительного масла на причале №1 порта "Южный" в Одессе, полностью разрушенная дорога стратегического предприятия "Одесский припортовый завод" - вот такие последствия "бурной" деятельности малоизвестной скандальной коммерческой структуры "Олсидз Блэк Си".