Уже 11 тысяч человек эвакуированы на Харьковщине из трех районов

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам
  •  10661 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею
  •  19232 просмотра

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"
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Эксклюзив
россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор
  •  62040 просмотра

россия через подсанкционного Альперина и его друзей пытается заблокировать зерновой коридор

Эксклюзив
Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции
  •  122605 просмотра

Опыт и знания: эксперт рассказал, почему специалистов КНИИСЭ надо привлечь к формированию Реестра оборудования по производству табачной продукции

Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  124215 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
22 мая 2024, 10:38  •  161807 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  153513 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  136158 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  115821 просмотра

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Общество •   •  47 просмотра

"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

НАБУ подозревает бывшего министра Николая Сольского в незаконной помощи бойцам АТО приватизировать землю, которая якобы принадлежала Национальной аграрной академии наук, несмотря на решение Верховного суда о том, что эта земля не имела отношения к НААНУ.

политика •   •  1394 просмотра
Эксклюзив
"Дело Сольского": в Госгеокадастре прокомментировали выделение земли АТОвцам

Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Байден, вероятно, пропустит Саммит мира в Швейцарии, чтобы принять участие в сборе средств для своей кампании в Калифорнии с участием таких знаменитостей, как Джордж Клуни и Джулия Робертс.

политика •   •  1955 просмотра
Байден, скорее всего, пропустит Саммит мира ради сбора средств на предвыборную кампанию - Bloomberg

Женщина пострадала из-за вечернего вражеского обстрела Харькова, в области за сутки 9 погибших - ОВА

В результате вечернего вражеского удара по Харькову была ранена женщина, по всей области сообщалось о повреждении зданий и инфраструктуры.

Война •   •  2244 просмотра
Женщина пострадала из-за вечернего вражеского обстрела Харькова, в области за сутки 9 погибших - ОВА

"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Народные депутаты, в частности члены комитета по вопросам национальной безопасности резко раскритиковали предложенную Даниилом Гетманцевым идею проведения лотереи для мобилизационных бронирований, назвав ее полной ерундой, которая не будет поддержана.

политика •   •  11900 просмотра
Эксклюзив
"Полная чушь": В Комитете Совета по нацбезопасности раскритиковали идею Гетманцева разыгрывать бронь от мобилизации в лотерею

Украинские пилоты после окончания учений на F-16 в США возвращаются в Европу для дальнейшей подготовки - Евлаш

Первая группа украинских пилотов завершила обучение на самолетах F-16 на американской военной базе в Аризоне, но процесс подготовки еще не закончился, поскольку они возвращаются в Европу, чтобы продолжить подготовку к прибытию в Украину и продолжить выполнение своих миссий.

Война •   •  2449 просмотра
Украинские пилоты после окончания учений на F-16 в США возвращаются в Европу для дальнейшей подготовки - Евлаш

Враг 16 раз обстрелял населенные пункты Донетчины, сбросил авиабомбы на Курахово

Российские войска 16 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в том числе сбросили управляемые авиабомбы на Курахово, повредив жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры.

Война •   •  4175 просмотра
Враг 16 раз обстрелял населенные пункты Донетчины, сбросил авиабомбы на Курахово

В ТЦК на Закарпатье умер военнообязанный, который по заключению ВВК был годен к службе: назначена проверка

Военнообязанный умер в областном военном комиссариате после того, как был признан годным к службе, что стало поводом для проведения служебного расследования.

Общество •   •  4220 просмотра
В ТЦК на Закарпатье умер военнообязанный, который по заключению ВВК был годен к службе: назначена проверка

россияне ночью снова ударили по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области, поезда продолжают курсировать - УЗ

Российские войска обстреляли гражданскую железнодорожную инфраструктуру в Харьковской области, повредив пути, здания и вагоны, но обошлось без жертв, и поезда продолжают курсировать по расписанию.

Война •   •  5308 просмотра
россияне ночью снова ударили по железнодорожной инфраструктуре в Харьковской области, поезда продолжают курсировать - УЗ

Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"

Незаконная отгрузка растительного масла на причале №1 порта "Южный" в Одессе, полностью разрушенная дорога стратегического предприятия "Одесский припортовый завод" - вот такие последствия "бурной" деятельности малоизвестной скандальной коммерческой структуры "Олсидз Блэк Си".

Экономика •   •  39799 просмотра
Эксклюзив
Мы открыты к сотрудничеству, но наши оппоненты срывают работу зернового коридора и ставят под угрозу обороноспособность страны - "Одесский припортовый завод"