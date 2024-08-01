Киев • УНН
Ситуация с рабочими местами в агросфере критическая из-за мобилизации и непризнания малых хозяйств важными. Наблюдается большой дефицит трактористов, операторов комбайнов и агрономов.
Из-за непризнания малых и средних хозяйств критически важными для экономики и мобилизации, ситуация с рабочими местами в агросфере критическая, об этом заявил народный депутат и член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук во время брифинга, передает УНН.
С кадрами в агросфере катастрофическая ситуация, особенно у малых и средних хозяйств, которых не признали критически важными. Большое количество работников таких хозяйств мобилизовано
Он рассказывает, что сейчас есть большой дефицит трактористов и операторов комбайна критически не хватает.
Не хватает агрономов. Если человек с подобной профессией выбрасывает объявление о поиске работы, то за сутки к нему могут позвонить 100 работодателей и предлагать все возможное, чтобы уменьшить конкуренцию
По его словам, это влияет на технологии производства и если мы хотим перейти на органические продукты, то людей должно быть значительно больше.
Напомним
Минэкономики заявляет о кадровом дефиците в Украине, который влияет на экономику. Для обеспечения ежегодного роста ВВП на 7% до 2030 года стране нужно дополнительно 4,5 млн работников.