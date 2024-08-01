Из-за непризнания малых и средних хозяйств критически важными для экономики и мобилизации, ситуация с рабочими местами в агросфере критическая, об этом заявил народный депутат и член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук во время брифинга, передает УНН.

С кадрами в агросфере катастрофическая ситуация, особенно у малых и средних хозяйств, которых не признали критически важными. Большое количество работников таких хозяйств мобилизовано - говорит Соломчук.

Он рассказывает, что сейчас есть большой дефицит трактористов и операторов комбайна критически не хватает.

Не хватает агрономов. Если человек с подобной профессией выбрасывает объявление о поиске работы, то за сутки к нему могут позвонить 100 работодателей и предлагать все возможное, чтобы уменьшить конкуренцию - добавляет он.

По его словам, это влияет на технологии производства и если мы хотим перейти на органические продукты, то людей должно быть значительно больше.

Напомним

Минэкономики заявляет о кадровом дефиците в Украине, который влияет на экономику. Для обеспечения ежегодного роста ВВП на 7% до 2030 года стране нужно дополнительно 4,5 млн работников.