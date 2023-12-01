С бассейном и ультрафиолетовыми лампами: в столичном зоопарке показали аІІ-inclusive для пеликанов в теплом зимнем домике

С первым снегом пеликаны в столичном зоопарке переселились в теплый зимний домик, который расположен между озерами за Центральным входом, передает УНН со ссылкой на КГГА.

"Это очень сложное и ответственное событие - договориться с каждой уважаемой птицей перейти в пеликанье имение. Отныне вся суетливая семья из 16 розовых и 4 кудрявых пеликанов наслаждается зимними апартаментами", - говорят в зоопарке.

К услугам птиц - бассейн для плавания, настил из больших бревен, каменистые склоны и дорожки для пеших прогулок, отопление и специальные ультрафиолетовые лампы для приема солнечных процедур.

All-inclusive пеликанов включает свежеохлажденных молоденьких карасиков, небольшую морскую рыбу разных видов. В общем 1,5-2 кг на каждую птицу в день.

Домик пеликанов расположен между озерами за Центральным входом.

Напомним, что билетные кассы КиевЗоо работают:

в понедельник - с 12:00 до 15:00;

со вторника по воскресенье - с 10:00 до 15:00.

Вход в зоопарк - до 15:00, находиться на территории разрешено до 16:30.