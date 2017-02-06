С.Арбузов рассказал о деталях национализации "Приватбанка"

"В начале сентября был подписан Меморандум с МВФ, из которого стало понятно, что банк национализируют и сделают это до конца года. И тут же кредитный портфель юридических лиц Приватбанка начинает расти как на дрожжах – с банка активно выводят деньги. С августа до ноября в Привате, получившим самое масштабное рефинансирование Нацбанка, находящегося под повышенным контролем регулятора, кредиты предприятий выросли на 21 млрд грн.

Сейчас эти средства, как и все остальные кредиты связанным лицам, реструктуризированы на 10 лет. Хороший такой получился прощальный подарок украинцев Коломойскому и Боголюбову", - рассказал политик.