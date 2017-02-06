С.Арбузов розповів про деталі націоналізації "Приватбанку"
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Боржникам "Приватбанку" реструктуризували борги на 10 років. Про це повідомив екс-перший віце-прем'єр України, екс-глава НБУ Сергій Арбузов, передає УНН.
“На початку вересня було підписано Меморандум з МВФ, з якого стало зрозуміло, що банк націоналізують і зроблять це до кінця року. І тут же кредитний портфель юридичних осіб Приватбанку почав рости як на дріжджах — з банку активно вивели гроші. З серпня до листопада в Приваті, який отримав наймасштабніше рефінансування Нацбанку, що знаходився під підвищеним контролем регулятора, кредити підприємств зросли на 21 млрд. грн.
Зараз ці кошти, як і всі інші кредити пов’язаним особам, реструктуризовані на 10 років. Хороший такий вийшов прощальний подарунок українців Коломойському і Боголюбову”, — розповів політик.