В аэропорту "Жуляны" ночью из-за тумана отменили несколько рейсов
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня, 11 ноября ночью, из-за сильного тумана, в столичном аэропорту "Киев" (Жуляны) отменили несколько рейсов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт аэропорта.
В частности, были отменены рейсы: Анкара (рейс PC1723), Шарм-эш-Шейх (рейс SQP7107), Минск (рейс B2848) и Фиумичино (четыре рейса).
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Кроме того, по неизвестным пока причинам, отменен рейс Шарм-эш-Шейх (SQP7117) в 12:10.
Напомним, сегодня, 11 ноября, в Украине температура воздуха прогреется до 13 градусов тепла, осадков не ожидается.