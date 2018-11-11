В аеропорту “Жуляни” вночі через туман скасували кілька рейсів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні, 11 листопада вночі, через сильний туман, у столичному аеропорту “Київ” (Жуляни) скасували кілька авіарейсів. Про це повідомляє УНН з посиланням на сайт аеропорту.
Зокрема, були скасовані рейси: Анкара (рейс PC1723), Шарм-еш-Шейх (рейс SQP7107), Мінськ (рейс B2848) та Фіумічіно (чотири рейси).
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Крім того, з невідомих наразі причин, скасовано рейс Шарм-еш-Шейх (SQP7117) о 12:10.
Нагадаємо, сьогодні, 11 листопада, в Україні температура повітря прогріється до 13 градусів тепла, опадів не очікується.