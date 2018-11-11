Сьогодні в Україні без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні, 11 листопада, в Україні температура повітря прогріється до 13 градусів тепла, опадів не очікується. Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє УНН.
Зокрема, на сході сьогодні температура повітря становитиме від 3 до 6 градусів тепла, у південних областях очікується 8 - 11 градусів тепла.
На півночі і в центрі країни очікується 3-5 градусів тепла, а у західних областях температура прогріється до 9-13 градусів тепла.
У столиці сьогодні температура повітря буде від 3 до 5 градусів тепла.
Як повідомляв УНН, вихідними в Україну прийдуть морози та сильний вітер.