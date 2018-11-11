Сегодня в Украине без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Сегодня, 11 ноября, в Украине температура воздуха прогреется до 13 градусов тепла, осадков не ожидается. Об этом со ссылкой на Укргидрометцентр сообщает УНН.
В частности, на востоке сегодня температура воздуха составит от 3 до 6 градусов тепла, в южных областях ожидается 8 - 11 градусов тепла.
На севере и в центре страны ожидается 3-5 градусов тепла, а в западных областях температура прогреется до 9-13 градусов тепла.
В столице сегодня температура воздуха будет от 3 до 5 градусов тепла.
Как сообщал УНН, выходные в Украине придут морозы и сильный ветер.