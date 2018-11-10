Вихідними в Україну прийдуть морози та сильний вітер
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. 10-11 листопада в Україні очікується холодна погода. Температура повітря становитиме вночі 0-5 градусів морозу, вдень 6-13 градусів тепла. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Укргідрометцентру.
У західних областях та у південній частині вночі 1-7 градусів тепла, вдень 10-15 градусів тепла.
Опадів не передбачається. Місцями очікуються тумани.
11 листопада посилиться вітер до 15-10 метрів за секунду.
“Істотних опадів, звичайно, не буде, але температура буде знижуватись — завдяки тому, що буде хмарність і прохолодніша повітряна маса надійде до повітряних просторів України”, — повідомила заступниця начальника відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометцентру Наталя Голеня у коментарі кореспонденту УНН.