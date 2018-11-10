На выходных в Украину придут морозы и сильный ветер
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. 10-11 ноября в Украине ожидается холодная погода. Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 6-13 градусов тепла. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Укргидрометцентра.
В западных областях и в южной части ночью 1-7 градусов тепла, днем 10-15 градусов тепла.
Осадков не предвидится. Местами ожидаются туманы.
11 ноября усилится ветер до 15-10 метров в секунду.
“Существенных осадков, конечно, не будет, но температура будет снижаться — благодаря тому, что будет дождь и прохладная воздушная масса поступит в воздушных пространств Украины”, — сообщила заместитель начальника отдела метеорологических прогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня в комментарии корреспонденту УНН.