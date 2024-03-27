С 28 марта во Львове приостановят отопительный сезон

Начиная с 28 марта, во Львове планируют приостановить отопительный сезон, из-за постепенного потепления. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Львовского городского совета.

Детали

Учитывая постепенное повышение температуры наружного воздуха, с 28 марта, во Львове планируют приостановить отопительный сезон. Зато бюджетные учреждения - школы, садики, больницы, смогут получать отопление на основе писем-обращений - заявили в ведомстве.

Отопительный сезон в Днепре планируют завершить уже 28 марта

Директор департамента жилищного хозяйства и инфраструктуры ЛГС Орест Тимчишин подчеркнул, что сейчас отопительный сезон не завершают, а приостанавливают. По его словам, в случае снижения температуры, подача отопления будет восстановлена.

Напомним

С этого четверга, 28 марта, в Киеве планируют отключать от отопления здания. Решение о завершении отопительного сезона приняли из-за существенного потепления