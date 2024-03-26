Отопительный сезон в Днепре планируют завершить уже 28 марта

На фоне ожидаемого потепления в Днепре готовятся завершить отопительный сезон в этот четверг, 28 марта. Об этом пишет УНН со ссылкой на городской совет города.

Детали

Отмечается, что директор коммунального предприятия "Теплоэнерго" Андрей Клименко на брифинге анонсировал завершение отопительного сезона.

В Днепре из-за ожидаемого повышения среднесуточной температуры отопительный сезон планируют закончить 28 марта - резюмировали в горсовете.

В то же время по обращениям к предприятию медицинских учреждений, в том числе и родильных домов, интернатных учреждений - отопительный сезон им продлят.

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Дополнение

В ведомстве рассказали, что в межотопительный период "Теплоэнерго" входит с огромной задолженностью горожан в размере 1 млрд 523 млн грн.

Директор коммунального предприятия "Теплоэнерго" подчеркнул, что сейчас организована работа по максимальному сбору платежей за тепловую энергию от должников.

Настойчиво призываем днепрян рассчитаться за тепло. Если не получается погасить долг целиком, то можно заключить договор реструктуризации. Финансовая дисциплина наших абонентов позволяет проводить в межсезонье больше реконструкций, модернизаций, замену аварийных участков теплосетей, а также закупать газ на новый отопительный сезон. Надеемся на ответственное отношение своих потребителей и благодарим всех за своевременные расчеты - подчеркнул Андрей Клименко.

Напомним

С этого четверга, 28 марта, в столице планируют отключать от отопления здания. Решение о завершении отопительного сезона приняли из-за существенного потепления.