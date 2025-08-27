$41.400.03
Эксклюзив
15:38 • 410 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
12:47 • 32326 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
12:29 • 28896 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
12:09 • 9142 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
11:13 • 28308 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Эксклюзив
11:12 • 28873 просмотра
Эксперт о деле Магамедрасулова: заявления активистов нельзя противопоставлять следствию, которое идет в рамках процессуального кодекса
27 августа, 07:59 • 34793 просмотра
рф ночью атаковала энергетику в шести областях - Минэнерго
27 августа, 07:35 • 81291 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов
27 августа, 01:39 • 79678 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 109329 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 90923 просмотра
С 1 сентября для бизнеса вырастут тарифы на распределение электроэнергии

Киев • УНН

 • 6 просмотра

НКРЭКУ повысила тарифы на распределение электроэнергии для небытовых потребителей с 1 сентября 2025 года. Это решение направлено на погашение долгов перед "Укрэнерго" и подготовку к отопительному сезону.

С 1 сентября для бизнеса вырастут тарифы на распределение электроэнергии

НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на распределение электроэнергии для небытовых потребителей с 1 сентября 2025 года. Главной причиной пересмотра стало погашение долгов перед "Укрэнерго" и подготовка к отопительному сезону. Соответствующее решение было принято на заседании 26 августа, пишет УНН.

Основной причиной повышения тарифов стало погашение задолженности перед оператором магистральных сетей "Укрэнерго" и необходимость обеспечить финансирование подготовки к отопительному сезону.

Перерасчет действующих уровней тарифов, установленных с 1 января текущего года, с учетом корректировки расходов и дефицита/профицита средств.... Решением предусмотрено, что средства УСР должны приоритетно направляться на погашение обязательств перед Укрэнерго и выполнение мероприятий, направленных на подготовку к осенне-зимнему периоду

- было отмечено на заседании НКРЭКУ.

Так, с 1 сентября 2025 года средний рост тарифов на услуги по распределению для бизнеса составит около 14% для потребителей первого класса напряжения и 23% - для второго. Наиболее ощутимое подорожание прогнозируется для клиентов Ривнеоблэнерго, Кировоградоблэнерго и Хмельницкоблэнерго. В то же время для абонентов Черниговоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Львовоблэнерго повышение будет минимальным.

Кроме того, с 1 октября планируется отдельный пересмотр тарифов для операторов, работающих в прифронтовых областях. Это касается Запорожьеоблэнерго, Николаевоблэнерго, Сумыоблэнерго, Харьковоблэнерго и ПЭЭМ ЦЭК. Соответствующие проекты постановлений были также поддержаны НКРЭКУ на заседании 26 августа.

Энергосистема Украины сейчас стабильна, но очень уязвима и хрупка - Минэнергетики18.08.25, 14:20 • 3288 просмотров

Павел Зинченко

Экономика
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина