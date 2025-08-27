С 1 сентября для бизнеса вырастут тарифы на распределение электроэнергии

НКРЭКУ приняла решение о повышении тарифов на распределение электроэнергии для небытовых потребителей с 1 сентября 2025 года. Главной причиной пересмотра стало погашение долгов перед "Укрэнерго" и подготовка к отопительному сезону. Соответствующее решение было принято на заседании 26 августа, пишет УНН.

Основной причиной повышения тарифов стало погашение задолженности перед оператором магистральных сетей "Укрэнерго" и необходимость обеспечить финансирование подготовки к отопительному сезону.

Перерасчет действующих уровней тарифов, установленных с 1 января текущего года, с учетом корректировки расходов и дефицита/профицита средств.... Решением предусмотрено, что средства УСР должны приоритетно направляться на погашение обязательств перед Укрэнерго и выполнение мероприятий, направленных на подготовку к осенне-зимнему периоду - было отмечено на заседании НКРЭКУ.

Так, с 1 сентября 2025 года средний рост тарифов на услуги по распределению для бизнеса составит около 14% для потребителей первого класса напряжения и 23% - для второго. Наиболее ощутимое подорожание прогнозируется для клиентов Ривнеоблэнерго, Кировоградоблэнерго и Хмельницкоблэнерго. В то же время для абонентов Черниговоблэнерго, Черкассыоблэнерго и Львовоблэнерго повышение будет минимальным.

Кроме того, с 1 октября планируется отдельный пересмотр тарифов для операторов, работающих в прифронтовых областях. Это касается Запорожьеоблэнерго, Николаевоблэнерго, Сумыоблэнерго, Харьковоблэнерго и ПЭЭМ ЦЭК. Соответствующие проекты постановлений были также поддержаны НКРЭКУ на заседании 26 августа.

Энергосистема Украины сейчас стабильна, но очень уязвима и хрупка - Минэнергетики