З 1 вересня для бізнесу зростуть тарифи на розподіл електроенергії

НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для непобутових споживачів із 1 вересня 2025 року. Головною причиною перегляду стало погашення боргів перед "Укренерго" та підготовка до опалювального сезону. Відповідне рішення було прийнято на засіданні 26 серпня, пише УНН.

Основною причиною підвищення тарифів стало погашення заборгованості перед оператором магістральних мереж "Укренерго" та необхідність забезпечити фінансування підготовки до опалювального сезону.

Перерахунок діючих рівнів тарифів встановлених з 1 січня поточного року з урахуванням корегування витрат та дефіциту/профіциту коштів....Рішенням передбачено що кошти УСР мають пріоритетно спрямовувати на погашення зобов'язаностей перед Укренерго та виконання заходів спрямованих на підготовку до осінньо-зимового періоду - було зазначено на засіданні НКРЕКП.

Так, від 1 вересня 2025 року середнє зростання тарифів на послуги з розподілу для бізнесу складе близько 14% для споживачів першого класу напруги та 23% - для другого. Найвідчутніше подорожчання прогнозується для клієнтів Рівнеобленерго, Кіровоградобленерго та Хмельницькобленерго. Водночас для абонентів Чернігівобленерго, Черкасиобленерго та Львівобленерго підвищення буде мінімальним.

Крім того, з 1 жовтня планується окремий перегляд тарифів для операторів, що працюють у прифронтових областях. Це стосується Запоріжжяобленерго, Миколаївобленерго, Сумиобленерго, Харківобленерго та ПЕЕМ ЦЕК. Відповідні проєкти постанов були також підтримані НКРЕКП на засіданні 26 серпня.

