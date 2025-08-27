З 1 вересня для бізнесу зростуть тарифи на розподіл електроенергії

$41.400.03
Ексклюзив
15:38 • 506 перегляди
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
12:47 • 32718 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
12:29 • 29210 перегляди
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
12:09 • 9222 перегляди
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
11:13 • 28609 перегляди
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Ексклюзив
11:12 • 29161 перегляди
Експерт про справу Магамедрасулова: заяви активістів не можна протиставляти слідству, яке йде в рамках процесуального кодексу
27 серпня, 07:59 • 35048 перегляди
рф уночі атакувала енергетику у шести областях - Міненерго
27 серпня, 07:35 • 81705 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад
27 серпня, 01:39 • 80113 перегляди
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
26 серпня, 16:15 • 109347 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
Ліван представить план щодо роззброєння "Хезболли" вже цього тижня - Reuters27 серпня, 06:24 • 47623 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 61061 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 58667 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 29526 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 27847 перегляди
Український авіапром: потенціал лідерства, випробування витривалості й пошук нових інструментів підтримки15:18 • 1290 перегляди
Право на бізнес в Україні більше не захищене? НБУ може зруйнувати будь-який банк, а покарання не буде15:01 • 1912 перегляди
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати12:47 • 32788 перегляди
27 серпня – день народження Івана Франка та його відомі твори27 серпня, 08:43 • 59427 перегляди
Як без стресу повернутися до роботи після відпустки: 7 перевірених порад27 серпня, 07:35 • 81794 перегляди
Біля берегів Коста-Ріки рибалки зловили акулу з унікальним забарвленнямPhoto15:52 • 78 перегляди
Старший син Майкла Джексона Прінс оголосив про заручини після восьми років стосунків12:36 • 17412 перегляди
Капсулу часу принцеси Діани відкрили у Лондоні: всередині був диск Кайлі Міноуг і кишеньковий телевізорPhoto27 серпня, 09:48 • 28090 перегляди
Фанати у захваті від новини про заручини Тейлор Свіфт і Тревіса Келсі27 серпня, 09:12 • 29759 перегляди
Дружина Брюса Вілліса розповіла про "найскладніше рішення", яке їй довелося прийняти щодо чоловіка27 серпня, 08:14 • 61644 перегляди
З 1 вересня для бізнесу зростуть тарифи на розподіл електроенергії

Київ • УНН

 • 50 перегляди

НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл електроенергії для непобутових споживачів з 1 вересня 2025 року. Це рішення спрямоване на погашення боргів перед "Укренерго" та підготовку до опалювального сезону.

З 1 вересня для бізнесу зростуть тарифи на розподіл електроенергії

НКРЕКП ухвалила рішення про підвищення тарифів на розподіл електроенергії для непобутових споживачів із 1 вересня 2025 року. Головною причиною перегляду стало погашення боргів перед "Укренерго" та підготовка до опалювального сезону. Відповідне рішення було прийнято на засіданні 26 серпня, пише УНН.

Основною причиною підвищення тарифів стало погашення заборгованості перед оператором магістральних мереж "Укренерго" та необхідність забезпечити фінансування підготовки до опалювального сезону.

Перерахунок діючих рівнів тарифів встановлених з 1 січня поточного року з урахуванням корегування витрат та дефіциту/профіциту коштів....Рішенням передбачено що кошти УСР мають пріоритетно спрямовувати на погашення зобов'язаностей перед Укренерго та виконання заходів спрямованих на підготовку до осінньо-зимового періоду

- було зазначено на засіданні НКРЕКП.

Так, від 1 вересня 2025 року середнє зростання тарифів на послуги з розподілу для бізнесу складе близько 14% для споживачів першого класу напруги та 23% - для другого. Найвідчутніше подорожчання прогнозується для клієнтів Рівнеобленерго, Кіровоградобленерго та Хмельницькобленерго. Водночас для абонентів Чернігівобленерго, Черкасиобленерго та Львівобленерго підвищення буде мінімальним.

Крім того, з 1 жовтня планується окремий перегляд тарифів для операторів, що працюють у прифронтових областях. Це стосується Запоріжжяобленерго, Миколаївобленерго, Сумиобленерго, Харківобленерго та ПЕЕМ ЦЕК. Відповідні проєкти постанов були також підтримані НКРЕКП на засіданні 26 серпня.

Енергосистема України наразі стабільна, але дуже вразлива і крихка - Міненергетики18.08.25, 14:20 • 3288 переглядiв

Павло Зінченко

Економіка
Електроенергія
Укренерго
Україна