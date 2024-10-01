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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Рютте обещает работать над приближением Украины к НАТО

Рютте обещает работать над приближением Украины к НАТО

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 11:50  •  1635 просмотра

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На саммите в Вашингтоне союзники НАТО согласовали пакет поддержки Украины. Новый генсек Марк Рютте обещает реализовать решение и приблизить Украину к Альянсу.

Новый Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обещает работать над реализацией решений Вашингтонского саммита и приближением Украины к Альянсу, о чем заявил на пресс-конференции во вторник, пишет УНН.

Детали

«На Вашингтонском саммите союзники согласовали пакет поддержки для Украины, включая командование НАТО, долгосрочные финансовые обязательства и необратимый путь к членству. Я буду работать с союзниками, чтобы гарантировать, что мы полностью реализуем наши решения и продолжим приближать Украину к НАТО», - сказал новый Генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции.

Новый Генсек НАТО заявил, что Украина занимает первое место в списке приоритетов1 октября 2024, 10:06 • 8366 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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