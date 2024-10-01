Рютте обіцяє працювати над наближенням України до НАТО
Київ • УНН
На саміті у Вашингтоні союзники НАТО погодили пакет підтримки України. Новий генсек Марк Рютте обіцяє реалізувати рішення та наблизити Україну до Альянсу.
Новий Генеральний секретар НАТО Марк Рютте обіцяє працювати над реалізацією рішень Вашингтонського саміту та наближенням України до Альянсу, про що заявив на пресконференції у вівторок, пише УНН.
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"На Вашингтонському саміті союзники погодили пакет підтримки для України, включно з командуванням НАТО, довгостроковими фінансовими зобов'язаннями та незворотним шляхом до членства. Я працюватиму з союзниками, щоб гарантувати, що ми повністю реалізуємо наші рішення та продовжимо наближати Україну до НАТО", - сказав новий Генсек НАТО Марк Рютте на пресконференції.
Новий Генсек НАТО заявив, що Україна займає перше місце в списку пріоритетів01.10.24, 13:06 • 13754 перегляди